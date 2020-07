Il gruppo aveva occupato abusivamente un appartamento del Comune gestito da A.R.T.E. in via Vigliero

In via Remigio Vigliero gli agenti dell’U.P.G. hanno denunciato 5 giovani tra i 17 e i 21 anni, di diverse nazionalità, per invasione di terreni ed edifici in concorso.

Uno di essi, un 19enne marocchino, è stato anche denunciato dagli agenti del Commissariato Prè per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per aver insultato e spintonato gli operatori.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...