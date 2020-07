È dovuta intervenire una maxi autogru per riuscire a spostare il rimorchio

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti in via delle Casacce per la disostruzione di un autoarticolato che bloccava il transito. Grazie all’autogrù sono riusciti a spostare il rimorchio permettendo al mezzo di proseguire.

