Chiude il casello, code in elicoidale e lungomare Canepa

Dalle 22 ha chiusi il tratto tra Genova ovest e allacciamento A12 e la barriera du Genova Ovest. Ripercussioni sulla viabilità notturna

I lavori di stanotte

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Milano. In alternativa, a chi da Genova è diretto verso Milano, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A7 alla stazione di Genova Bolzaneto, in direzione Milano. A chi è diretto verso Livorno, si consiglia di entrare in A12 alla stazione di Genova est; ai mezzi pesanti si consiglia di entrare in A12 alla stazione di Genova Nervi;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova Bolzaneto, in uscita per chi proviene dalla A12. In alternativa si consiglia di utilizzare la barriera di Genova ovest.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, dopo aver percorso la SP456 del Turchino, potrà entrare in A26 alla stazione di Masone. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Alessandria, si consiglia di entrare in A7 alla stazione di Genova Bolzaneto e procedere sulla Diramazione Predosa-Bettole da cui immettersi n A26 in direzione Alessandria/Gravellona Toce;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra la Diramazione Predosa-Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, chi da Alessandria/Gravellona Toce è diretto a Genova, verrà deviato sulla Diramazione Predosa-Bettole, da cui procedere lungo alla A7 verso il capoluogo ligure.

