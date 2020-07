Stalker ultras viola il divieto di avvicinamento. Arrestato

Conosciuto nel centro storico come soggetto problematico e violento, in passato aveva molestato persone a lui vicine per avere soldi. Per questo non doveva avvicinarsi ai luoghi dove queste vivono. Ieri ha litigato in piazza Sarzano per questioni relative al derby e la polizia lo ha arrestato

Ieri, i poliziotti del Commissariato Centro hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino 53enne italiano, pluripregiudicato, resosi responsabile del reato di stalking.

L’uomo, denunciato in passato dopo che aveva molestato persone a lui vicine al fine di ottenere denaro per il proprio sostentamento, era stato destinatario della misura del divieto di avvicinamento agli stessi nonché ai luoghi frequentati dagli stessi.

Conosciuto nel centro storico cittadino come soggetto problematico e violento, qualche settimana fa è stato trovato litigare con alcune persone per questioni di “calcio”, argomento a lui particolarmente caro, proprio vicino ad uno dei posti che gli erano stati inibiti. Per questo motivo gli agenti del Commissariato Centro l’hanno denunciato e, contestualmente, hanno richiesto ed ottenuto l’aggravamento della misura notificato ieri pomeriggio al 53enne mentre si trovava in piazza Sarzano.

