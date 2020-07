Trasporti, Cgil e Uil chiedono confronto “fuori dalla campagna elettorale”

Filt Cgil e Uiltrasporti Uil, incontro in Prefettura: <Mit, Regione, Anas e concessionarie autostradali si confrontino sul merito per liberare la Liguria dal traffico>

Si è svolta questa mattina a Genova una manifestazione indetta da Filt Cgil Genova e Liguria e Uiltrasporti Liguria in occasione dello sciopero generale regionale dei trasporti contro l’isolamento della Liguria. Un carosello di mezzi guidati da corrieri e autisti ha attraversato la città da via Bruno Buozzi fino al centro di Genova, passando per la circonvallazione a mare. Un presidio di lavoratori con le bandiere rosse e blu attendeva il corteo che da via XX Settembre si è mosso fino al palazzo del Governo dove i sindacati hanno incontrato una rappresentante del Prefetto. L’esito dell’incontro, spiegano i sindacati, è stato positivo, <poiché la Prefettura di Genova ha colto le istanze di Filt Cgil e Uiltrasporti Uil sulla partecipazione del sindacato ai tavoli già previsti dal protocollo sulla sicurezza dei lavoratori in autostrada sottoscritto nel 2017, e recepito da una legge regionale finora inattuata. Inoltre, alle organizzazioni sindacali è stata comunicata la disponibilità a coordinare l’interlocuzione con tutte le istituzioni coinvolte, vista la richiesta sindacale di monitorare le fasi di avanzamento degli interventi nelle gallerie, che avverrà in base al grado di pericolosità riscontrata>.

Il sindacato chiede infatti che sia istituita una cabina di regia fra Mit, Regione, Anas e concessionarie autostradali, deputate a ridurre disagi per lavoratori e cittadini, mettendo al primo posto la sicurezza, convocando le organizzazioni sindacali, dopo aver individuato soluzioni tangibili per condividere il percorso successivo con il sindacato.

<Il mondo del lavoro ed i lavoratori dei trasporti, già colpiti dagli effetti della crisi del coronavirus, non vogliono pagare ancora i costi in termini di occupazione e reddito causati dall’imprevidenza altrui e dalla miopia che ha condizionato negativamente lo sviluppo della nostra regione> continuano Uil Trasporti e Filt Cgil, secondo i quali sono necessari:

· un piano urgente di interventi che riducano, nel rispetto delle normative di legge, i cantieri, per migliorare le condizioni di lavoro degli autisti e la sicurezza degli utenti.

· un programma serio e concreto sulle infrastrutture (gronda, terzo valico, nodo ferroviario, Pontremolese, raddoppio Ventimiglia, connessioni stradali e ferroviarie al porto di Vado) che preveda le adeguate coperture economiche per la loro completa realizzazione, e quindi dia certezza di sviluppo e garanzia di posti di lavoro di qualità al territorio.

· il rispetto della legge regionale sulla sicurezza dei lavoratori in autostrada, che dà applicazione al protocollo precedentemente sottoscritto da organizzazioni sindacali, concessionarie autostradali, regione e prefetture

· garanzie ai lavoratori di Aspi e del suo indotto rispetto al nuovo assetto societario.

· avvio celere dei lavori per la Gronda autostradale nel suo tracciato originario

. celere ripartenza del mercato crocieristico.

Filt Cgil Genova e Liguria e Uiltrasporti Liguria effettueranno <un attento monitoraggio della situazione autostrade – spiegano -. Il disastro sui trasporti di merci e persone deve rimanere fuori dalla competizione elettorale, ma all’interno del perimetro dell’impegno politico e istituzionale; inoltre chiediamo alle istituzioni locali e nazionali di chiedere ad Alitalia – con una sola voce – di aumentare i voli sul Cristoforo Colombo, perché anche la compagnia di bandiera sta contribuendo all’isolamento della nostra regione>.

