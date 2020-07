Il topo d’auto caduto dal muraglione non è in pericolo di vita

L’uomo aveva infranto i vetri di 8 veicoli per rubare all’interno e si è lanciato ieri sera dal muraglione di San Bernardino. I Carabinieri lo hanno denunciato per furto aggravato continuato

Ieri sera aveva infranto i finestrini di otto veicoli, regolarmente parcheggiati, asportando dall’interno vari oggetti. Il malfattore, scoperto da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, per scappare, ha scavalcato il muretto non accorgendosi che sotto c’era c’era il vuoto cadendo rovinosamente da circa 10 metri. Subito soccorso dagli stessi carabinieri, da personale medico e dai vigili del fuoco e recuperato, a seguito delle lesioni, procuratosi nella caduta, è stato trasportato presso il policlinico San Martino, dove è stato ricoverato non in pericolo di vita. Identificato, in C.D.M., ecuadoriano di 27 anni, pregiudicato, al termine degli accertamenti è stato deferito in stato di libertà per “furto aggravato continuato”.

Sotto: foto e video di ieri sera

