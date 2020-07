A26 GENOVA VOLTRI-GRAVELLONA TOCE: Sono in corso, in collaborazione tra Aspi e la Polizia Stradale, le operazioni propedeutiche all’attivazione del dispositivo di regolazione del traffico pesante previsto da questa mattina tra l’allacciamento A26/D26 e Masone in direzione Genova. Al termine di tali operazioni, prevista in circa un’ora, sarà possibile riaprire nella nuova configurazione il tratto tra Ovada e l’allacciamento con la A10 in direzione sud.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...