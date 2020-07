La denuncia: «A12, calcinacci sull’auto in galleria»

La foto e il commento sono apparsi questa sera sulla pagina Facebook del comitato “Autostrade Chiare”

<Stasera verso le ore 20,30 percorrevo l’autostrada A12, entrata da Recco verso Genova – racconta Patrizia Sandra De Martini su Facebook, sulla pagina del “Comitato Autostrade Chiare” -. Già alla prima galleria la mia auto veniva colpita sul tetto da un calcinaccio. Alla seconda galleria i calcinacci triplicavano e poi nella terza galleria (guardando preoccupata la volta soprastante che stavo percorrendo) ho visto benissimo staccarsi dei pezzi che mi colpivano, procurandomi quel danno all’autovettura. Ho voluto seguire il suggerimento della Ministra che l’altro ieri da Genova ha detto che siamo in sicurezza e non c’è niente da ridire sulle autostrade Liguri. Adesso a chi mi devo rivolgere per il danno e la paura subiti?>.

Domattina chiederemo ad Aspi notizie dell’incidente.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...