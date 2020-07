Boccadasse, lavori quasi finiti e arrivano le carrozzine da spiaggia

Installata anche una passatoia amovibile e srotolabile con piano di calpestio in doghe in materiale ecocompatibile per consentire anche ai disabili una migliore accessibilità all’arenile

Cancellati i segni della distruzione della mareggiata e, in più, realizzate una serie di migliorie e innovazioni. Dall’accessibilità ai disabili alla sicurezza, con nuove ringhiere, dall’illuminazione al rifacimento del lastricato: i lavori sono stati ingenti, ma l’intervento è stato fatto “in punta di piedi”, per non alterare l’immagine storica del borgo.

<Siamo ormai alla fine dei lavori, attendiamo ancora qualche intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche necessario perché tutti possano usufruire della spiaggia del borgo più incantevole del mondo> spiega il sindaco Marco Bucci.

A Boccadasse termineranno entro poche settimane i lavori iniziati circa un anno e mezzo fa, all’indomani della mareggiata che nella notte tra il 29 e il 30 di ottobre del 2018 ha devastato il piccolo borgo genovese dei pescatori tra muretti saltati, asfalto e pavimentazioni scavate, negozi allagati e circa 30 barche distrutte.

Il progetto è stato curato dall’ufficio progettazione del Comune di Genova e la direzione dei lavori è stata affidata all’Area delle Risorse Tecnico Operative del Comune. Il cantiere ha previsto la riqualificazione del borgo e della passeggiata a mare, con l’uso di pietre storiche, il recupero del ciottolato antico, la sostituzione della pavimentazione che nel tempo aveva visto sovrapporsi ciottoli e asfalto. Anche il muretto di protezione in cemento armato, danneggiato dalla mareggiata, che aveva suscitato alcune critiche nella sua versione provvisoria, è stato fasciato con pietra dell’Antola per riacquistare un aspetto storico.

Sono state pensate soluzioni coerenti con il contesto paesaggistico e il ripristino dei sentieri storici, di concerto con la Soprintendenza, con particolare riguardo alla crosa di via e piazzetta della Casa, oltre ad alcune migliorie di accesso.

Ecco i dettagli dell’intervento:

– ripavimentazione (1200 mq) dell’intera passeggiata a mare con lastre in pietra di arenaria di Bedonia, disposta a corsi alternati di varie dimensioni, e ripristino delle pendenze per il deflusso delle acque meteoriche verso il mare e il completamento della realizzazione di sottoservizi;

-ripavimentazione di con lastre di arenaria di Bedonia (170 mq) e il ripristino di acciottolature antiche di via della Casa e della piazzetta, con il rifacimento e la manutenzione di sottoservizi,

– rifacimento dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche su piazzale Bassano sostituendo le caditoie in ghisa con elementi in arenaria; con il riposizionamento di tutti i chiusini della stazione di pompaggio delle fognature;

-sostituzione e integrazione dell’impianto di illuminazione pubblica per un numero totale di 10 lampioni, compreso il rifacimento delle reti distributive e il contestuale ripristino dell’illuminazione della “Madonnina” sullo scalone di collegamento Belvedere Firpo e piazza Bassano;

– fornitura di carrozzella da “spiaggia” e di una passatoia amovibile e srotolabile con piano di calpestio in doghe in materiale ecocompatibile per consentire anche ai disabili una migliore accessibilità alla spiaggia;

– recupero dei locali ex proloco, con adeguamento dei servizi igienici alla normativa sull’accessibilità;

– risistemazione della pavimentazione di piazza Nettuno attraverso la ristilatura dei giunti previa la loro completa rimozione e risistemando integralmente con il riposizionamento delle lastre le zone che presentavano avvallamenti e cedimenti;

– ripristino di porzioni del bordo esterni della spiaggia nelle zone danneggiate che presentavano pericolo per il transito pedonale;

– sistemazione della scala per l’accesso a piazzale Bassano dal belvedere Firpo con ripristino dei gradini e della ringhiera ammalorata, il ripristino dei corrimano e il rifacimento totale dell’intonacatura e la coloritura del muraglione;

-pulitura del muraglione di Belvedere Firpo e creazione di una aiuola ai piedi della scala di accesso a piazzale Bassano;

– rifasciamento con pietra dell’Antola ed intonacatura interna del muretto di protezione del fronte mare di piazzale Bassano nel tratto tra la spiaggia e la scogliera, con allargamento dei “barbacani” per il deflusso delle acque;

– infine, in corrispondenza del tratto terminale del lato ovest della passeggiata, ripristino del muretto danneggiato dalle mareggiate con realizzazione di una seduta in pietra arenaria di Bedonia, e installazione di massi di protezione.

I lavori avranno una spesa complessiva di 950 mila euro Iva compresa, con fondi che sono stati stanziati dalla Regione Liguria.

Le foto del Comune prima e dopo i lavori

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...