Il Comitato delle imprese convoca i parlamentari liguri

Il “Comitato Salviamo Genova e la Liguria” invita tutti i rappresentanti liguri alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica ad un incontro che si terrà lunedì 27 luglio 2020 alle ore 11 presso la Sala delle grida del Palazzo della Borsa Valori in via XX Settembre 44, in Genova

I parlamentari sono invitati a <ricevere dai Rappresentanti del mondo economico riuniti all’interno del Comitato dati ed informazioni utili alla composizione di istanze, in sede parlamentare, che la Liguria affida ai propri Parlamentari allo scopo di ottenere dal Governo e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti quelle risposte che la Ministra De Micheli non ha voluto dare in occasione del suo recente incontro con il Comitato.>

<Nel rispetto dei ruoli e delle funzioni – continuano al comitato -, pensiamo che sia giunto il momento che i nostri Parlamentari mostrino ai propri elettori non solo vicinanza affettiva ma concreti atti ed azioni che la Costituzione italiana riconosce loro a tutela degli interessi generali e dei loro rappresentati. Il rispetto della dignità di questo territorio deve essere una priorità di tutte le forze politiche, risulta dunque prioritario ottenere risposte urgenti>.

Ecco cosa chiede il comitato:

 provvedimento di risarcimento danni, necessario per difendere la continuità economica e occupazionale del nostro territorio, da attivare con massima urgenza;

 provvedimento di legge della massima urgenza per disciplinare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale le attività di ispezione ai fini della sicurezza sulla rete stradale e autostradale;

 definizione di un programma dei lavori sulla rete autostradale ligure, articolato nel tempo, che contemperi efficacemente le necessarie attività di ispezione e manutenzione con l’indispensabile utilizzazione continuativa del sistema infrastrutturale, senza penalizzare oltre l’intera economia regionale;

 provvedimento che riconosca la mancanza di continuità territoriale finalizzata all’ottenimento di aiuti di Stato.

<Non c’è più tempo da perdere> concludono al Comitato.

