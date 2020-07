Continua la “narrazione”, code in autostrada anche stasera

Da stamattina anche code sulle strade urbane nel ponente della città. Ecco dove le auto sono ferme o rallentate

A7: code a tratti tra Isola del Cantone e Genova Bolzaneto per lavori; coda di 2 km a Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

A10: coda di 3 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; Coda di 1 km tra Genova Pra’ e Arenzano per lavori

A12: coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori.

A26: coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Stamattina si sono bloccate anche le strade urbane. Anche adesso il ponente è congestionato.

Da Voltri verso Genova

Da Pra’ verso Voltri

Le foto sopra ci sono state inviate da Lorella Fontana, capogruppo della Lega in Comune, questa mattina che vuole inviare un messaggio al ministro De Micheli alludendo al suo infelice intervento: <Ecco la “narrazioni” del ponente di questa mattina: un unico blocco>.

