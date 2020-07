Sono intervenuti i Vigili del fuoco. L’incendio a fatto seguito a una caduta dello scooter

La scorsa notte i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti in corso Solferino per l’incendio di uno scooter. Due donne, madre e figlia, dopo una scivolata sull’asfalto, hanno ripreso la marcia e, dopo poco, questo si è fermato ed ha preso fuoco. Le donne sono riuscite a mettersi in salvo ma il mezzo è andato distrutto.

