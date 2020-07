Rissa e coltellate nel centro storico nella notte

Due persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra due gruppi nella strada che porta in piazza Matteotti

I due feriti sono stati soccorsi dal 118 in salita Pollaioli e trasportati all’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave, ma una volta a destinazione sono risultati meno gravi del previsto. Il ferimento sarebbe la conseguenza della rissa, degenerata in duello rusticano, tra gruppi di stranieri. L’intervento del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri è delle 3:15 di stanotte.

I due feriti sono di nazionalità tunisina. Hanno riportato lievi ferite da arma da taglio. Uno al capo (guaribile in 7 giorni), l’altro al padiglione auricolare, (guaribile in 15 giorni) e tenuto sotto osservazione all’ospedale San Martino.

