Meteo Limet: nel pomeriggio ampie schiarite

Situazione: Residue condizioni di instabilità saranno presenti sulla nostra regione nella mattinata di sabato. Bel tempo domenica ed aumento della nuvolosità bassa lunedì.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: sabato 18 luglio 2020

Avvisi: Nessuno.

Cielo e Fenomeni: Al mattino possibilità di qualche temporale sulle Alpi Liguri e locali rovesci sul Genovese, più attivi in mare aperto; nubi sparse altrove senza fenomeni. Nel pomeriggio ampie schiarite ovunque con nubi in transito da monte verso mare, più intense sull’Imperiese dove non si esclude qualche locale rovescio. Generale attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità in serata.

Venti: Deboli di direzione variabile o in regime di brezza lungo le coste.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In lieve calo le minime, stazionarie le massime.

Costa: min 17/21°C, max 26/30°C.

Interno: min 7/16°C, max 23/29°C.

