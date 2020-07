Covid Liguria: vanno al ristorante, infettati in 18

Il responsabile prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi: <Indagine serrata che coinvolge centinaia di persone (i contatti e i contatti di contatti n.d.r.), molte delle quali dovranno stare in isolamento, come prevede la norma, per circoscrivere più velocemente il focolaio>

Oggi 2 nuovi infetti nel bollettino Covid della Liguria. Domani ne arriveranno 18. Tante sono, infatti. le persone che si sono infettate in un ristorante del savonese che <è stato precauzionalmente chiuso, dove, nei giorni scorsi, due tavoli di avventori sono risultati positivi al Covid>.

<Sono stati effettuati oltre 100 tamponi di verifica – ha spiegato il presidente di Regione Liguri Giovanni Toti -. Al momento nessuna delle persone positive sta male e non vi sono situazioni critiche dal punto di vista clinico. Stiamo procedendo a tracciare la catena epidemiologica sulla base della provenienza delle persone ai due tavoli>

<Non si tratta di un cluster localizzato in una città sola, ma di persone sparpagliate in più di una decina di località del savonese – ha aggiunto -. Per quanto riguarda il fattore di rischio siamo in quadro di assoluta tranquillità con il fattore RT a 0,67. Abbiamo ritenuto di dare conto di questa attività effettuando un attento tracing sul territorio della ASL 2 Savonese che, tra l’altro, ha maturato un’esperienza anticipata rispetto alle altre ASL liguri>.

<Quella che stiamo conducendo sulla ASL 2 Savonese è un’indagine serrata – ha ribadito il prof Ansaldi – perché coinvolge centinaia di persone, molte delle quali dovranno stare in isolamento, come prevede la norma, per circoscrivere più velocemente il focolaio. La procedura di Alisa prevede infatti che i contatti dei contatti stiano in quarantena fin quando si ha la conferma o meno della positività>.

E intanto domani tre medici di Alisa si recheranno nella ASL 2 Savonese per supportare i medici nelle attività di prevenzione.

La registrazione arriverà, dunque, domani. Quella dei morti di diversi giorni del mese di luglio (3 dal giorno 8) è arrivata ieri. Oggi c’è stato un decesso (una 87enne nel territorio della Asl 1) a Sanremo, in provincia di Imperia.

Nelle 24 ore ci sono stati due nuovi ospedalizzati (nella zona di Savona e al Galliera) e un dimesso (a Imperia). 22 i guariti

I tamponi sono stati 1.509, 766 le persone mai testate prima sottoposte a tampone, tra cui i 100 del cluster d’infezione savonese.

