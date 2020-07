Coca Cola, oggi i lavoratori in sciopero

I sindacati denunciano pressioni sui “commerciali” e chiedono l’integrazione della cassa integrazione

Le segreterie Fai, Flai e Uila, insieme alla RSU, come già espresso dalle segreterie nazionali in merito all’assorbimento dei superminimi sugli aumenti contrattuali, ritengono <inaccettabile> il comportamento della società Coca Cola Italia HBC. <Nel contesto di buone relazioni sindacali spiegano i sindacati -, ci aspettiamo che gli accordi e le decisioni prese ai tavoli vengano rispettate, questo nell’osservanza delle dinamiche di contrattazione e soprattutto nel rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori, che prestano la loro attività con dignità e professionalità. Le rappresentanze sindacali si aspettano parimenti che cessino le continue pressioni esercitate sul personale commerciale, pressioni che sicuramente non portano al conseguimento di risultati migliori e non consentono di recuperare quello che nei mesi di lockdown non è stato venduto. L’azienda probabilmente ha dimenticato che c’è stata un’epidemia che ha coinvolto l’intero globo>.

<Ci auguriamo che questa visione miope possa al più presto terminare per non inquinare le buone relazioni che si erano venute e creare sul territorio, nell’attesa che la società torni a discutere e agire secondo gli accordi pattuiti – aggiungono Fai, Flai e Uila territoriali e Rsu -. In attesa di ricevere da parte dell’azienda una chiara risposta in merito ai premi di febbraio e marzo 2020 e alle richieste unitariamente avanzate in merito all’integrazione economica della cassa integrazione per i lavoratori coinvolti, le strutture sindacali metteranno in campo tutte le azioni necessarie per protestare e lottare, a partire dallo sciopero già proclamato dalle segreterie nazionali>.

Le rappresentanze sindacali comunicano infatti che lo sciopero nazionale di venerdì 17 luglio sarà effettuato con le seguenti modalità: per gli MD dalle ore 11.40 fino alla fine della giornata di lavoro; per le altre figure professionali lo sciopero si effettuerà nelle ultime 4 ore della propria giornata lavorativa.

