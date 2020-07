Lancia sacchetti di spazzatura sui veicoli. Arrestato dai carabinieri

È successo sul lungomare di Arenzano dove l’uomo ha anche aggredito i militari dell’Arma

In nottata, sul lungo mare di Arenzano, cittadini, segnalavano uno sconosciuto, che lanciava sacchetti della spazzatura sulle auto che transitavano. Sul posto un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della locale Compagnia, individuava e bloccava il soggetto segnalato. L’uomo, durante la fase dell’identificazione, spintonando un carabiniere, facendolo rovinare a terra, tentava la fuga, ma, veniva subito bloccato dopo una breve colluttazione. Poi, generalizzato in N.T., marocchino di 32 anni, gravato da pregiudizi di polizia è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Sarà processato con rito direttissimo.

