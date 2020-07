<In tutta la Asl3 le spirometrie non possono essere eseguite perché mancano i boccagli, forse a settembre>. Questo si è sentito rispondere un assistito del servizio sanitario genovese quando ha sollecitato esami rimandati per l’emergenza Coronavirus.

Tra l’altro, la spirometria è un esame serve proprio a chi ha patologie respiratorie, anche quelli che subiscono ancora gli strascichi della malattia.

Chiederemo notizie alla Asl3 e aggiorneremo su questa pagina.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...