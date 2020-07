Quasi 4 ore per arrivare da Busalla a Genova. Nel caos anche la Provinciale

È prevista entro sabato la riapertura al traffico galleria “Zella”, con conseguente ripristino della viabilità sulla A7 tra Genova Ovest e la A12. All’interno del fornice sono state eseguite attività di ispezione notturna che hanno rilevato <difettosità in alcune porzioni del calcestruzzo>

<L’intervento di ripristino ha impegnato 20 persone per turno sulle 24 ore – spiegano ad Aspi -. Resterà chiuso invece il tratto da Bolzaneto, in direzione sud, per consentire il completamento degli interventi in corso nella galleria Monte Galletto>.

Intanto, stamattina, gli abitanti della Vallescrivia hanno impiegato quasi 4 ore (chi è partito prima delle 7 è arrivato alle 10:45) ad arrivare a Genova. 4 ore per 27 km (calcolati fino a piazza della Vittoria). C’è stato chi, volendo prendere il treno, ha fatto a piedi da Isorelle a Busalla perché la strada provinciale era bloccata già prima delle 7.

Questa la situazione in A7 alle 13 secondo Autostrade

