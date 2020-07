A7 chiusa a oltranza tra Bolzaneto e Genova Ovest, anche oggi è caos

Lunga fila di camion tra Bolzaneto e Busalla e tra Ronco Scrivia e Busalla. Code nella viabilità della vallata. Coda anche in A10.

A7: tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena. A Busalla il casello è chiuso al traffico in entrata fino alle 20:00 del 13/07/2020 verso Milano per lavori. Entrata consigliata verso Milano: Ronco Scrivia.

Coda in uscita a Busalla provenendo da Milano per traffico intenso; Coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per traffico congestionato; Coda di 3 km tra Ronco Scrivia e Busalla per tratto chiuso.

A10: coda di 3 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli. Chiuse le uscite di Pegli (in uscita da Genova, in entrata verso Ventimiglia), Pra’ (in uscita da Genova, in entrata verso Ventimiglia), e Celle (in uscita da Genova, in entrata verso Ventimiglia).

A12: chiuso il casello di Lavagna.

A26: code a tratti tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori

