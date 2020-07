Zainetto abbandonando fatto brillare in piazza della Vittoria

Gli artificieri dei Carabinieri hanno appena fatto brillare uno zainetto abbandonato in piazza della vittoria, dal lato North Sails, all’altezza del civico 15. Sono state chiuse le strade e il passaggio pedonale

L’allarme era stato dato da alcuni passanti. Sul posto sono arrivati i carabinieri, oggi competenti sulla zona, e hanno chiamato gli artificieri che hanno fatto brillare lo zaino. In precedenza erano state chiuse le strade per evitare il passaggio di auto e pedoni. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per garantire la sicurezza. Particolare attenzione è stata applicata allo zaino, di marca e presumibilmente non appartenente a uno dei clochard che in piazza della Vittoria trascorrono la notte, perché in zona ci sono obiettivi sensibili: Alisa e consolato del Perù.

