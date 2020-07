Danno a tubazione in via Sardorella, Sant’Olcese senz’acqua

Sta arrivando un’autobotte che stazionerà nei pressi della scuola elementare di via Giacomo Poirè

Iren Acqua comunica che, a seguito di un danno a una tubazione idrica presente in via Sardorella, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica in data odierna nelle seguenti vie del Comune di Sant’Olcese:

via Poirè

via Sturzo

via Calamandrei

via Gramsci

via Arvigo

via Scala

zone e vie limitrofe

I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto nel tardo pomeriggio.

È stato predisposto un servizio sostitutivo con autobotte che stazionerà nei pressi della scuola elementare di via Giacomo Poirè, il cui arrivo è previsto il prima possibile, compatibilmente con le condizioni del traffico odierne

