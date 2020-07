Quindici nuovi vigili del fuoco. Saranno in servizio da lunedì

Foto e video del giuramento dell’87° corso allievi

Ieri mattina, nella palestra della sede centrale, in collegamento streaming con tutti i poli didattici regionali, e in presenza del direttore regionale Claudio Manzella, si è tenuto il giuramento di quindici nuovi Vigili del fuoco liguri dell’87° corso allievi Vigili del fuoco.

<È la conclusione di un percorso non semplice a causa dell’emergenza covid-19 che ha modificato, in corsa, tutta la pianificazione di un corso presso le Scuole Centrali Antincendi a Roma – spiegano i Vigili del fuoco -. Un grazie agli istruttori che si sono impegnati con risultati di qualità: Luca Pregheffi e Roberto Barbaro, e ad Andrea Ronconi, instancabile regista di tutto il corso>.

Da lunedì i nuovi vigili saranno pronti a salire sulle autopompe e contribuire a garantire l’attività del corpo.

