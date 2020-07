Costa prolunga fino al 15 agosto lo stop alle crociere

Cancellate tutte le crociere nel Nord Europa per l’intera estate. Cancellate anche tutte le future crociere di Costa Vittoria

La data precedentemente comunicata, quella del 31 luglio, è stata superata. Ai clienti verrà garantita una riprotezione. La compagnia di navigazione fa sapere di aver deciso in questo senso per l’incertezza sulla riapertura graduale dei porti alle navi da crociera e alle restrizioni che potrebbero essere ancora in atto per le persone a causa della prevenzione del contagio da Covid.

