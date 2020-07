Assalto ai treni da Milano verso la Liguria, raffica di ritardi

Trenitalia, a causa della forte affluenza, ha dovuto mettere in campo un treno straordinario e 9 bus

Questi gli arrivi previsti alla stazione di Genova Principe

Per la forte affluenza di viaggiatori due treni sono partiti in ritardo da Milano verso la Liguria. Per il treno regionale 2187 (Milano – Albenga) é stato necessario far partire 4 bus per i viaggiatori in più.

Per il regionale 2191 (Milano – Genova), partito da Milano alle ore 17.55 con un’ora e mezza di ritardo (anche quello per forte affluenza viaggiatori) sono stati messi in campo un treno straordinario e 5 bus.

