Sono intervenuti i vigili del fuoco in via Gavino

La scorsa notte i vigili del Fuoco di Bolzaneto e della sede centrale sono intervenuti in via Gavino a Campomorone per il crollo di un cornicione che, nella caduta, ha investito il sottostante poggiolo facendo crollare anch’esso. Nessuna persona è rimasta coinvolta.









