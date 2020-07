78 dosi di crack addosso, arrestato dai Carabinieri

È successo in via San Benedetto, a San Teodoro. Il trentasettenne è stato portato direttamente a Marassi

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Martino hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino senegalese classe 1983, senza occupazione e con precedenti specifici. All’esito di una perquisizione personale condotta in via San Benedetto l’uomo è stato trovato in possesso di 78 dosi di crack occultate sulla propria persona, nonché della somma in banconote di diverso taglio pari ad euro 200, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Marassi.

