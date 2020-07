Ubriachi si azzuffano lanciandosi bottiglie di vetro. Arrestati

La Polizia è intervenuta in via Dondero a Sampierdarena, dove ha messo le manette a un ventenne e a un trentenne, accusato anche di resistenza. Gli agenti gli hanno dovuto spruzzare lo spray al peperoncino per riuscire a fermarlo

Ieri sera, i poliziotti dell’U.P.G. e del Commissariato Cornigliano hanno arrestato due giovani pregiudicati: un 30enne ecuadoriano ed un 20enne marocchino per rissa aggravata, il maggiore anche per resistenza a pubblico ufficiale, sanzionandoli entrambi per ubriachezza manifesta.

I due, insieme ad altri giovani che si sono dileguati prima dell’arrivo della Polizia, dopo aver fatto il pieno d’alcol, hanno ingaggiato una rissa lanciandosi contro bottiglie di vetro, davanti ad un locale di via Dondero, apparentemente per futili motivi.

Gli agenti, immediatamente intervenuti, hanno trovato lungo la strada numerosi cocci di vetro e i due giovani ancora impegnati nella zuffa: il 20enne, con una ferita sanguinante alla nuca e vistosi rigonfiamenti in viso, è stato medicato al Galliera con una prognosi di 5 giorni, il 30enne invece, ancora in preda ai fumi alcolici, ha reagito con violenza nei confronti degli operatori obbligandoli all’uso del peperoncino per portarlo alla calma. Entrambi saranno giudicati con rito direttissimo nella mattinata odierna.

