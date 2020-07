Tenta di rubare su un’auto a San Teodoro, arrestato dai Carabinieri

Il ladro è stato pescato poco dopo essersi introdotto nel veicolo forzando lo sportello del guidatore

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Martino, insieme ai colleghi della Stazione di Genova San Fruttuoso, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto su autovettura un cittadino ecuadoriano, classe 1984, senza occupazione e gravato da precedenti specifici. L’uomo è stato sorpreso in via Mario Abbiate, a San Teodoro, mentre rovistava nell’abitacolo di una Mercedes Classe B parcheggiata in strada, al cui interno si era poco prima introdotto mediante effrazione dello sportello lato guidatore. In mattinata odierna il rito per direttissima.

