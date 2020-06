Scritte sui vetri della Regione, Toti: «Teppisti». Oggi manifestazione Antifa

L’appuntamento con il 30 Giugno di Genova Antifascista è alle 18 da piazza Alimonda

Intanto questa mattina sono comparse scritte sulle vetrate della Sala della Trasparenza, al piano terra del palazzo della Regione.

<I soliti teppisti che invece del lavoro chiedono il reddito. I soliti ignoranti che non sapendo come attaccarci ci danno dei fascisti commenta il presidente della Regione Giovanni Toti -. I soliti democratici insomma. I vetri del palazzo della Regione Liguria sono ridotti così grazie a questi vandali. Se almeno dopo averli imbrattati vi degnaste di venire a pulirli fareste cosa utile ai liguri. Non è attaccando un palazzo delle istituzioni che si mostra il volto antifascista della città. Vergogna!>.

