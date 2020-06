I funerali di Arcadio Nacini nella fascia di rispetto

Gli amici lo hanno salutato cantando “Bella Ciao”

Il video del Prc Circolo Curiel che così saluta il paladino di tante lotte per il Ponente: <Oggi l’ultimo saluto ad Arcadio Nacini in un luogo simbolo delle sue lotte per la difesa del territorio del ponente genovese, ricordando che a lui dobbiamo: la spiaggia di Voltri (in base ai piani il porto avrebbe dovuto estendersi fino a Vesima), il recupero di Villa de Mari (che ARTE voleva sfruttare immobiliarmente) e la sua restituzione ai cittadini, l’installazione di pannelli fonoassorbenti nel tratto autostradale del ponente, la riqualificazione dei quartieri del ponente, senza contare le innumerevoli battaglie nel mondo del lavoro e per l’ambiente. A noi ora il dovere di continuare le sue lotte, specie quelle contro la gronda ed il possibile ampliamento del polo petrolchimico di Multedo. Ciao Arcadio!>.

A mezzogiorno, al parco Dapelo di Pra’, tanta gente commossa, qualche pugno alzato, la bandiera dell’Anpi, lacrime e ricordi di un uomo che si è dedicato al suo territorio, nei comitati del Ponente. Tra i presenti, il presidente del Municipio Ponente Claudio Chiarotti con la fascia tricolore e l’ex assessore Anna Dagnino.





















Foto di Carlo Buzzo

