Un veicolo rovesciato in via Spinola, un altro sulle aiuole in Corso Europa

Mattinata di incidenti spettacolari tra le 5:25 e le 6. Gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale. Il primo guidatore positivo all’alcol test

Alle ore 05:25 un’autovettura s’è rovesciata su un fianco in via Ambrogio Spinola perché il conducente ne ha perso il controllo. Tre i veicoli danneggiati. Sul posto la Polizia locale, i Vigili del fuoco e le ambulanze inviate dal 118. in totale coinvolti 3 veicoli. Il conducente è risultato positivo all’alcol test.

Alle 6, in corso Europa, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo ed ha finito la sua corsa sullo spartitraffico di corso Europa, all’altezza via Mjorana. Anche in questo caso, presenti polizia locale, vigili del fuoco e 118. Il conducente del veicolo s’è allontanato dal luogo del sinistro dopo aver recuperato il cane dal bagagliaio. Abbattuto anche un palo della pubblica illuminazione.

In copertina: foto di Federica Maggio da Facebook

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...