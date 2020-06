Allarme da Nervi: «Pronta gettata sulla scogliera» – LE FOTO

Alcuni cittadini della delegazione dell’estremo levante genovese ci hanno scritto questa mattina inviandoci le foto delle operazioni propedeutiche a una gettata di cemento sulla scogliera. <Qui è “zona rossa”, tutta vincolata – scrivono coloro che ci hanno inviato le foto – Possibile che abbiano i permessi per un lavoro di questo genere?>

<Abbiamo chiamato la polizia locale del distretto 9, ma pare non possano intervenire perché hanno altro da fare> continuano i cittadini. I lavori propedeutici alla gittata sono dall’area della Marinella.

Abbiamo contattato noi stessi il reparto Sicurezza Urbana, a cui è aggregato il nucleo Ambiente, per effettuare la segnalazione, girando le foto dei cittadini.

Ore 9:35: gli agenti del servizio spiagge e quelli del Nucleo Ambiente sono arrivati sul posto. Ieri gli uomini dello stesso nucleo erano intervenuti su un potenziale sversamento sul torrente Nervi, determinato probabilmente da colorante per tracciatura perdite e, quindi, innocuo.

Articolo in aggiornamento.







Pare sia già pronta la vasca che andrebbe ad accogliere il cemento

