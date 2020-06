Incendio doloso ai mezzi della Polizia Locale in via Marassi

È successo questa mattina verso le 5:30 un una rimessa del 3º distretto. Qualcuno ha tranciato la catena, più facile da forzare del lucchetto e si è introdotto, appiccando il fuoco a uno degli scooter. Indagini in corso

I residenti hanno visto uscire del fumo dalla rimessa e hanno chiamato i vigili del fuoco che sono accorsi per spegnere le fiamme e hanno evitato che venissero coinvolti tutti i veicoli e l’intero stabile. Chi ha compiuto il blitz ha scelto accuratamente il mezzo che si trovava al centro, probabilmente perché l’incendio si trasmettesse, poi, a tutti gli altri mezzi. Ma il suo piano è stato mandato a monte dall’intervento dei pompieri. Sul fatto indaga il reparto Giudiziaria della Polizia Locale che ha chiesto in supporto la Scientifica della Polizia di Stato per i rilievi del caso. Sono state fermate e acquisite le immagini delle telecamere della zona: per aprire la catena, chi ha commesso il gesto deve essere per forza passato davanti alle telecamere con uno strumento atto a tranciare le maglie.

