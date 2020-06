Arenzano, controlli anti droga dei CC, segnalati 4 giovani consumatori

I ragazzi, di età compresa tra 19 e 24 anni, avevano con sé modiche quantità di hahshish e cocaina. I loro nomi finiranno in Prefettura

Ieri sera ad Arenzano, nell’ambito servizio coordinato e diretto dalla locale Compagnia Carabinieri, 4 giovani, di età compresa tra 19 e 24 anni, trovati in possesso di modiche quantità di droghe, (cocaina e hashish, poi sequestrate) saranno segnalati alla Prefettura quali assuntori. Una delle conseguenze è la sospensione della patente di guida.

Inoltre è stato fermato per un controllo un cittadino straniero, poi identificato in D.S. albanese di 40 anni gravato da pregiudizi di polizia, abitante Pavia. L’uomo non aveva con sé documenti di identità e permesso di soggiorno ed è stato denunciato in stato di libertà per “obblighi inerenti al soggiorno”.

