Movida, Polizia locale a caccia di minori consumatori di stupefacenti

Ieri la zona era affidata agli uomini del reparto Sicurezza urbana. Sventata una rissa in salita Pollaiuoli dove una quarantina di giovani stava venendo alle mani. Un pubblico esercizio proposto alla Prefettura per la sospensione della licenza.

Raffica di segnalazioni alla Prefettura per i consumatori di stupefacenti. Tra questi anche due minori, affidati ai genitori. L’assessore Garassino: <È un modo per consapevolizzare mamme e papà del fatto che i figli fanno uso di stupefacente e sperare che intervengano>

Ieri sera la zona della movida, nel centro storico, nell’ambito del progetto per aumentare sicurezza e vivibilità concordato dall’Amministrazione con la Prefettura e al quale collaborano anche Polizia di Stato e Carabinieri, oltre alle unità cinofile della Guardia di Finanza, era affidata agli uomini del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale.

Sono state controllate 34 persone.

4 le sanzioni per ubriachezza manifesta in via Giustiniani, piazzetta Negri e piazza Matteotti.

4 gli ordini di allontanamento.

Un soggetto straniero già noto alle forze dell’ordine e alla Polizia locale per denunce relative a molestie è stato segnalato per la pericolosità sociale. È stato trovato in via dei Giustiniani a infastidire i passanti.

Una persona è stata trovata in avanzato stato di ebbrezza in piazza Matteotti: è stato soccorso e affidato ai militi di un’ambulanza per il trasporto in ospedale ed è stato contestualmente sanzionato per ubriachezza manifesta.



Rissa sventata con intervento in massa degli agenti

Alle 2:45 le squadre sono dovute intervenire in salita Pollaiuoli dove una quarantina di ragazzi sotto i vent’anni, italiani, stavano litigando fino ad arrivare alle mani. Sul posto si sono portate le squadre unite in servizio: 16 operatori in totale. Alla vista delle divise in avvicinamento, i giovani si sono dati alla fuga e la situazione è tornata regolare.

Infine, gli agenti del reparto Sicurezza Urbana sono intervenuti su richiesta di un cittadino per schiamazzi in piazza Sarzano, ma al loro arrivo la piazza era immersa nel più assoluto silenzio.

Segnalazione dei consumatori di stupefacente

Molte le segnalazioni alla Prefettura dei cittadini maggiorenni e minorenni trovati in possesso di sostanze psicotrope per uso personale, secondo l’articolo 75 del testo unico sugli stupefacenti.

In via Giustiniani, che si conferma come una delle strade più difficili con via San Donato, salita Pollaiuoli e piazza Ferretto, e in piazza Veneroso, ad essere trovati con lo stupefacente addosso sono stati due sedicenni, entrambi italiani. Dopo la segnalazione sono stati affidati ai genitori su disposizione del Tribunale dei Minori.

Sempre in via Giustiniani è stato trovato un maggiorenne straniero, anche lui segnalato quale assuntore alla Prefettura, come altri tre stranieri in vico Re Magi. Uno dei sequestri verrà analizzato consistente in cannabis e hashish già divisi in dosi, sul limite tra modica quantità e quantità che fa scattare lo spaccio, sarà sottoposta ad analisi della quantità del principio attivo contenuto. Gli esiti, se rivelassero una forte concentrazione di sostanza, potrebbero far scattare la denuncia per spaccio nei riguardi del detentore.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato.

<Uno dei punti di questo nuovo modo di affrontare la sicurezza nella movida, quando la zona è affidata alla Polizia Locale – dice l’assessore Stefano Garassino – è proprio l’individuazione dei consumatori di sostanze stupefacenti e la segnalazione alla Prefettura. Crediamo che sia una delle strade per dissuadere dall’uso di sostanze, valida sia per i maggiorenni, che rischiano la sospensione della patente, sia per i minorenni, i cui genitori vengono chiamati ogni volta a prendere in affidamento i ragazzi e vengono così a conoscenza del fatto che i figli fanno uso di droga>.

Controlli commerciali: lavoro nero e segnalazione per la sospensione della licenza

La pattuglia del nucleo Commercio del reparto sicurezza urbana, nell’area di San Donato, piazza Ferretto, via Giustiniani, via Pollaiuoli e strade limitrofe hanno effettuato diverse ispezioni alle attività economiche comminando due sanzioni per allergeni non esposti e una per vendita di alcol da asporto dopo le ore 21 da parte di un esercizio alimentare.

Un esercizio è stato segnalato all’Ispettorato del Lavoro perché aveva un dipendente non in regola.

Un pubblico esercizio è stato segnalato alla Prefettura per la sospensione della licenza perché non garantiva il rispetto del decreto anti Covid.



Intervento per circolo fracassone in piena notte

Nella zona di piazza Cinque Lampadi (canneto il Curto, lato ponente) due pattuglie del Territorio della polizia locale sono dovute intervenire alle 3:35 per la segnalazione da parte ci alcuni cittadini di schiamazzi all’interno di un circolo che era ancora aperto. All’interno sono state riscontrate alcune anomalie. Seguiranno ulteriori accertamenti.

Sempre le pattuglie del Territorio sono intervenute alle 4:40 in via San Donato perché qualche esercente ha abbandonato in loco, per strada, tre sacchi pieni di bottiglie di vetro. È stato chiesto l’intervento di Amiu.



