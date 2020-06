Lavori e auto dei villeggianti: le file erano previste e sono sono arrivate. La A12 è un unico serpentone di auto

A10: Coda di 2 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli per lavori; coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A12: Coda tra Genova Nervi e Genova est per lavori. Coda di 5 km tra Rapallo e Recco per lavori. Coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo per lavori.

A26: coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori:

