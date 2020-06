Autostrade, il solito delirio. E oggi ci sono dentro anche i turisti

La situazione peggiore è in A12, dove i chilometri di coda sono 11 dal bivio con la A7 a Recco, ma le file ci sono anche in tutte le altre autostrade intorno a Genova. Tutto è causato dai lavori

La situazione

A7: coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori

A10: coda di 9 km tra Varazze e Albisola per lavori

A12: coda di 11 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco per lavori

A26: coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Foto in copertina di Alessandro Megna

