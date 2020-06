Terrile (Pd): «Svenduto l’ex mercato del pesce»

L’edificio razionalista finito di costruire nel 1934 e oggi in condizioni precarie, tanto che il mercato ha dovuto traslocare e parte dell’edificio sarebbe insicura, tanto che il portone anteriore era stato chiuso. Secondo il consigliere comunale Pd, sarebbe stato venduto per 1.536.000 a un’agenzia romana che si occupa di investimenti immobiliari

<L’ex Mercato del pesce di Piazza Cavour è stato venduto.

Anzi svenduto – spiega Alessandro Terrile -. Dopo un primo tentativo di vendita a 1.760.000 euro nel novembre 2018, e una serie di cambi di idee dell’amministrazione comunale che lo scorso autunno voleva trasformarlo in centro per l’impiego, e all’inizio di quest’anno aveva deciso di non venderlo più, martedì scorso è stato venduto. L’acquirente, la società Pix Devolopment Srl con sede a Roma, sborserà 1.536.000 euro, e visto che la procedura di vendita non conteneva alcuna prescrizione da parte del Comune, potrà utilizzarlo per tutte le finalità consentite dal piano urbanistico, compresa l’apertura di una media struttura di vendita>. Sempre che realizzino anche i posteggi necessari, aggiungiamo noi. Esiste un’area sottostante, prima occupata dalle celle frigo e dai depositi dei grossisti, che potrebbe essere utilizzata a tale scopo.

<Sarà un supermercato – si dice certo Terrile -. Con ogni probabilità l’edificio razionalista di Piazza Cavour diventerà un supermercato, con buona pace delle dichiarazioni di principio della Giunta a favore del piccolo commercio. Non c’è da stupirsi, in tre anni il Comune non ha dimostrato alcuna visione per il riuso dell’edificio storico in una zona centrale per la riqualificazione del fronte mare. L’ex Mercato è stato considerato solo un problema di cui disfarsi, possibilmente facendo un po’ di cassa. Missione compiuta. Oggi l’edificio non è più dei genovesi. Ma nessuno in Comune sa cosa diventerà davvero>.

Le condizioni della struttura (in parte modificata quando è stata costruita la sopraelevata) sono davvero critiche. L’investimento per farne qualsiasi cosa non sarà poca cosa. Certamente, la società che lo ha acquistato dovrà farci un qualcosa di molto remunerativo per ripagarsi il prezzo d’acquisto e i successivi interventi.

