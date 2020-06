Linea 1, il capolinea rimane a Voltri. Disagi causati dal traffico

Nei giorni scorsi alcune corse sono state fermate a Pra’ per riequilibrare il servizio che ha risentito fortemente degli ingorghi stradali causati dai disagi in autostrada

Negli ultimi giorni si sono registrati pesanti disagi alle linee bus che servono il ponente cittadino, a seguito delle ricadute sulla viabilità ordinaria del traffico autostradale. <In diverse occasioni – dicono ad Amt – è stato necessario intervenire per la riprogrammazione del servizio con temporanei provvedimenti di limitazione e variazione di alcuni percorsi bus>.

<A seguito di questi interventi, operati anche nell’estremo ponente, si sono generate preoccupazioni tra gli abitanti di Voltri in merito a presunti cambiamenti di capolinea della linea 1> proseguono all’azienda che precisa come non sia <stato modificato il capolinea di ponente della linea 1 che rimane a Voltri in via Camozzini. Anche oggi alcune corse hanno subito delle limitazioni eccezionali a Pra’ per il riordino della linea 1, reso necessario dalle pesanti ripercussioni generate sulla viabilità locale dal blocco della circolazione autostradale>.

