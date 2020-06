I vigili del fuoco dei comandi di Genova e Savona stanno intervenendo sulla A10, fra Arenzano e Voltri per un incidente stradale che ha coinvolto quattro mezzi pesanti. I conducenti, fortunatamente, non hanno riportato ferite e sono riusciti a scendere autonomamente dai mezzi. Sul posto le squadre di Multedo e Varazze per la messa in sicurezza dell’area.







