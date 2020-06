Aggressione sul treno, la denuncia dei sindacati

È successo ieri. A farne le spese è stata una capotreno che è stata vittima di insulti e sputi da parte di un viaggiatore

<Riteniamo tali atti ingiustificati ma purtroppo sintomo di gravi situazioni di disagio vissuti in questo paese a seguito dell’emergenza sanitaria e anche dello scarso controllo a terra e a bordo treno, dovuto per esempio alla mancanza delle squadre antievasione – dicono alle segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Ugl ferrovieri, Fast e Orsa -. Da tempo il sindacato chiede più personale a terra e a bordo per gestire la situazione delicata venutasi a creare, per scongiurare appunto questi fatti . Invitiamo la Società Trenitalia ad intervenire aumentando l’offerta commerciale e attivando tutte le risorse in forza, predisponendo campagne assunzionali e riattivando il servizio antievasione regionale>.

In copertina: foto d’archivio

