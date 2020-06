Intervento questa mattina dei nautici e dei sommozzatori dei Vigili del fuoco per soccorrere l’equipaggio di un’imbarcazione in difficoltà e impossibilitata alla navigazione dopo aver disalberato. Liberata l’imbarcazione dalla vela, il natante ha potuto proseguire a motore il rientro in porto.















