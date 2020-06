Il sinistro è accaduto in un tratto a doppio senso. Gravemente ferito un motociclista

Sono terminate le operazioni di pulizia del manto stradale e quelle necessarie per la rimozione del mezzo pesante coinvolto poco dopo le 12.00 in uno scontro con una motocicletta tra Genova Pegli e Genova Pra’. Si registrano 8 km di coda verso Savona e 7 km in direzione di Genova, sul posto operative squadre di addetti alla viabilità di Aspi, a supporto dell’utenza.

