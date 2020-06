Giovedì disservizi alla distribuzione idrica tra centro e Carignano

Ecco la mappa delle strade interessate

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori propedeutici alla distrettualizzazione della rete di distribuzione finalizzati al contenimento delle perdite idriche, il giorno giovedì 18 giugno 2020 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, si potranno verificare dei disservizi nelle seguenti vie del comune di Genova interessate dalla manovra e dove si potrebbero verificare i problemi:

Via XII Ottobre (solo tratta compresa tra i civv. 2 e 7)

Viale IV Novembre

Scalinata De Ferrari

Salita Salvatore Viale

Corso Andrea Podestà

Via Dei Sansone

Via Di Santa Chiara

Via Baliano

Piazza San Leonardo

Via Degli Archi

Iren precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

