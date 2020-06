Il Cup riparte il 22 giugno. Ma non per tutti

L’annuncio era stato dato il 10 giugno scorso, quando era stato fatta slittare la data precedentemente individuata e annunciata per i primi giorni di giugno. Ora si scopre che le prenotazioni partiranno, ma solo per quelle prestazioni di cui è già stato smaltito tutto l’arretrato. Per alcune si potrebbe trattare anche di parecchio tempo

<Tra poco si potrà dunque ripartire con l’apertura delle agende, prevista per il 22 – scrive l’assessore alla Sanità Sonia Viale -. Si ricorda che potranno ripartire soltanto le prenotazioni delle prestazioni per le quali sarà stato smaltito tutto l’arretrato>.

In sostanza, non si riprende dall’esatto momento in cui si è lasciato per i problemi legati al Covid, ma la Regione ha deciso di smaltire prima tutti gli arretrati. Nel frattempo, le esigenze dei genovesi, in tre mesi e mezzo, si sono accumulate. In tanti, tra chi può permetterselo, si è già rivolto al privato. Ora, per alcune prestazioni, si scopre che anche la seconda data, quella del 22

