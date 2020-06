Petizione per rimuovere la statua di Vittorio Emanuele da Corvetto

Disse dei Genovesi “Vile e infetta razza di canaglie”. “Che l’inse”: <Rimuoviamo la statua di Vittorio Emanuele II da Corvetto>

<In tutto il mondo si stanno rimuovendo le statue che rappresentano parti di un passato che bisogna superare – recita la petizione -. A Genova la vergogna si trova in piazza Corvetto, nella raffigurazione a cavallo Vittorio Emanuele II, che nel 1849 fece massacrare la popolazione genovese e la definì “vile e infetta razza di canaglie”. Se esiste ancora un minimo di orgoglio in questa città, ora è l’occasione di liberarsi di quell’insulto quotidiano>.

Qui si può firmare la petizione indirizzata al sindaco Marco Bucci

Nell’aprile del 1849 Genova dovette subire la durissima repressione condotta dal generale La Marmora per incarico del Re sabaudo Vittorio Emanuele II. <Tale repressione, spessissimo ignorata dai libri di storia, è nota a Genova col nome di “Sacco di Genova”> dice Franco Bampi sul suo interessante sito web. Potete leggere la storia a questo link.

