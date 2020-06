Analisi Arpal, esito favorevole per 3 tratti di mare genovese

I tratti “a rischio” per le precedenti analisi positive erano quelli davanti a via Gianelli, Castello Genovese e Mulino di Crevari. È arrivato, per fortuna, il “via libera” dell’agenzia regionale per l’ambiente dopo gli ultimi test

Ad oggi 14 giugno, sui 380 tratti in cui è stato suddiviso il litorale ligure per la stagione balneare 2020, 374 risultano conformi, quattro non conformi (spiaggia libera Camporosso, Foce Torrente Nervia a Camporosso-Imperia-, Spiaggia Ghiaia, nel comune di Santa Margherita Ligure, Molo Faro Verde nel comune di Arenzano) mentre per due tratti interni al porto di Rapallo vige l’interdizione e il divieto cautelativo di balneazione. Lo dicono alla stessa Arpal.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...