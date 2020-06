Procedono i lavori per la creazione del bypass da parte della Direzione di Tronco di Genova sulla A10 Genova-Savona, che verrà aperto al traffico nel pomeriggio.

La chiusura si è resa necessaria per le condizioni riscontrate in una galleria, all altezza delle “Lavatrici”, nel corso dei controlli di stanotte.





Intanto la città resta paralizzata nel traffico





Foto di Andrea Ferrari

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...