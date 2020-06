Bucci: «Sui bus continuerà l’obbligo di mascherina»

Il Sindaco ha spiegato questa sera, nel corso della conferenza stampa di fine giornata, che sarà mantenuto l’obbligo di mascherina sui bus e in tutti i luoghi chiusi

Per quanto riguarda i luoghi aperti, l’obbligo sarà superato in presenza di determinate condizioni che saranno dettagliate nel prossimi giorni.

Marco Bucci ha spiegato che a tutt’oggi continuano ad arrivare segnalazioni di persone che salgono sui mezzi pubblici senza i Dpi richiesti dall’ordinanza comunale. Chiaro che nei luoghi chiusi, dove è difficile mantenere le distanze di sicurezza (come sui bus), il rischio di possibile “passaggio” del virus è più concreto e serve maggiore cautela.

